Στην Λειψία ο Ντιαλό

Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους “ταύρους” και θα ενταχθεί δανεικός στον γερμανικό σύλλογο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού τον Αμπντού Ντιαλό στην Λειψία. Οι Γερμανοί αναζητούσαν μια επιλογή για να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή και την βρήκαν στο πρόσωπο του Σενεγαλέζου αμυντικού.

Ο 26χρονος υπέγραψε συμφωνία δανεισμού για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Bonjour, @Abdou_diallo_ 👋

The defender is joining us on a one year loan deal from @PSG_English 📝

🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/UoEpUEZF9m

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 1, 2022