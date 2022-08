Στην Κόμο ο Φάμπρεγας

Ο 35χρονος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Η ιταλική Κόμο θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Ισπανός μέσος μετά την αποχώρηση του από την Μονακό, δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα. Ο Φάμπρεγας συμφώνησε με την Κόμο και υπέγραψε διετές συμβόλαιο (έως το 2024), με την ιταλική ομάδα να πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της. Πλήθος κόσμου, αποθέωσε τον 35χρονο κατά την άφιξη του.

Cesc Fábregas is in the beautiful city of Como to sign with the Serie B club 🇮🇹🤝

pic.twitter.com/WpziT02Wm6

— Birdiefootball (@birdiefootball) August 1, 2022