Στην Κολωνία ο Ζέλκε

Σε σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε η γερμανική ομάδα, η οποία ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 27χρονου επιθετικού, που υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024.

Η Κολωνία πραγματοποίησε σημαντική ενίσχυση εν όψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Νταβί Ζελκέ έως το καλοκαίρι του 2024. Ο 27χρονος επιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Χέρτα Βερολίνου και είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Κατά το παρελθόν, ο Ζέλκε αγωνίστηκε επίσης σε Λειψία, Χόφενχαϊμ και Βέρντερ Βρέμης, ενώ με τη Χέρτα πέτυχε 26 γκολ με 16 ασίστ, σε 126 ματς που έπαιξε.//

#SelkeSigns! 📝

Welcome to the most beautiful city in Germany, Davie Selke!

The 27-year-old arrives from Hertha BSC and has signed a deal until 2024 with #effzeh! 🔴⚪ pic.twitter.com/U97xt11wwc

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 2, 2023