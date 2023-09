Στην καλύτερη 11αδα της Championship ο Γούτας

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός διάγει μια εξαιρετική σεζόν με την Κάρντιφ και επιλέχθηκε στην κορυφαία 11αδα της Championship για την 7η αγωνιστική.

Ο Δημήτρης Γούτας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Κόβεντρι. Ο 29χρονος αμυντικός πέτυχε μάλιστα και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός εντάχθηκε στην Κάρντιφ το καλοκαίρι έχοντας μείνει ως ελεύθερος από την Σίβασπορ. Στο παρελθόν ο 29χρονος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Ξάνθη, Ολυμπιακό, Κορτράικ, Σιντ Τρούιντεν, Λεχ Πόζναν και Ατρόμητο. //ΝΚ

The Sky Bet Championship midweek Team of the Week is in, powered by @WhoScored ratings 👊#EFL | #TeamOfTheWeek

