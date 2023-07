Στην εντατική ο Φαν ντερ Σαρ

Κρίσιμες ώρες για τον αθλητικό διευθυντή του Άγιαξ, καθώς υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και διακομίστηκε εσπευσμένα στην εντατική, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Σπλιτ της Κροατίας!



Ο Έντβιν Φαν ντερ Σαρ υπέστη την Παρασκευή (7/7) εγκεφαλική αιμορραγία, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει πως ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας νοσηλεύεται στην εντατική.

“Την Παρασκευή, ο Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην εντατική και είναι σε σταθερή κατάσταση.

Μόλις υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα ακολουθήσει ενημέρωση.

Όλοι στον Άγιαξ εύχονται στον Έντβιν ταχεία ανάρρωση. Σε σκεφτόμαστε” αναφέρει ο Αίαντας.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

