Στην Ελλάδα για διακοπές ο Τάντιτς (ΦΩΤΟ)

Στη χώρα μας βρίσκεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Άγιαξ για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Σέρβος επιθετικός όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ντούσαν Τάντιτς κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 33χρονος εξτρέμ απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας. Μάλιστα, δεν δίστασε να το δημοσιεύσει και στους λογαριασμός γράφοντας «Απολαμβάνω τις διακοπές μου σε αυτή την όμορφη χώρα» προσθέτοντας στο τέλος της πρότασής του την ελληνική σημαία.

Η ανάρτηση:

Enjoying my holiday in this beautiful country! 🇬🇷 pic.twitter.com/HdKskJeY1Y

— Dušan Tadić (@DT10_Official) June 25, 2022