Στην Αμπερτνίν ο 75χρονος Γουόρνοκ

Η Αμπερτνίν έδωσε τα κλειδιά του πάγκου της στον 75χρονο Νιλ Γουόρνοκ μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (5/2) η ομάδα της Premiership της Σκωτίας.

Η Αμπερντίν έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Μπάρι Ρόμπσον την περασμένη εβδομάδα μετά από δύο ισοπαλίες και μία ήττα.

«Ο Νιλ είχε μια απίστευτη καριέρα σαν προπονητής, όχι μόνο όσον αφορά τον όγκο των αγώνων και τις νίκες, αλλά και το να μπαίνει σε συλλόγους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να έχει άμεσο αντίκτυπο», δήλωσε ο πρόεδρος της Αμπερντίν, Ντέιβ Κόρμακ.

Ο Γουόρνοκ, 75 ετών, έχει προπονήσει πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Λιντς, Κρίσταλ Πάλας και ΚΠΡ στην σχεδόν 45χρονη προπονητική του καριέρα, με οκτώ προαγωγές.

Η Αμπερντίν είναι όγδοη με 25 βαθμούς σε 22 αγώνες, ενώ επισκέπτεται την Τρίτη (6/2) τη δεύτερη Ρέιντζερς.//Λ.

Neil Warnock has been appointed as our manager until the end of the season.

Welcome to Aberdeen Neil! 🔴#StandFree

— Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 5, 2024