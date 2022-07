Στη Ντουνάισκα ο Ρισβάνης

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Ανόρθωση, ο 28χρονος αμυντικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Σπύρος Ρισβάνης, που αγωνίστηκε για περίπου ενάμιση χρόνο στην Ανόρθωση και το πρωτάθλημα της Κύπρου, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουνάισκα Στρέντα, με την οποία συμφώνησε για συμβόλαιο δύο χρόνων.

Η σλοβακική ομάδα γνωστοποίησε τη μεταγραφή του 28χρονου στόπερ με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🇬🇷 ✍️ Welcome, Spyros Risvanis!

Twenty-eight-year-old central defender Spyros Risvanis has signed a two-year contract with our club. pic.twitter.com/9AYesHLClh

— DAC 1904 (@DAC_1904) July 15, 2022