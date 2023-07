Στη Νιουκάστλ και επίσημα ο Τονάλι!

Ο 23χρονος μέσος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στις “καρακάξες” σήμερα (3/7) και έγινε ο πιο ακριβός Ιταλός παίκτης στην ιστορία, με τη Μίλαν να εισπράττει έως 70.000.000 ευρώ.



Η Νιουκάστλ έκανε τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της και ταυτόχρονα την πιο ακριβή Ιταλού ποδοσφαιριστή, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι το μεσημέρι της Δευτέρας (3/7).

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo

— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023