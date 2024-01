Σολάνκε και Έμερι οι κορυφαίοι του μήνα στην Αγγλία

Ο Ντομικίν Σολάνκε και ο Ουνάι Έμερι ψηφίστηκαν ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και καλύτερος προπονητής στην Premier League για τον Δεκέμβριο.

Εντός του μήνα ο 26χρονος Άγγλος πέτυχε έξι τέρματα, ενώ το χατ τρικ που σημείωσε με αντίπαλο την Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί την κορυφαία του στιγμή.

Το βραβείο αυτό αποτελεί επίτευγμα ιστορικής σημασίας τόσο για τον ίδιο όσο για την ομάδα του, αφού αυτή είναι η πρώτη φορά που ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ κερδίζει το βραβείο του μήνα.

Ο προπονητής της Άστον Βίλα Ουνάι Έμερι επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική πορεία της ομάδας του κατακτώντας τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή.

Οι «χωριάτες» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Premier League και εντός του Δεκεμβρίου κατέγραψαν τέσσερεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Στο διάστημα αυτό επικράτησαν με το ίδιο σκορ 1-0 επί της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι.

