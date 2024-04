Σήκωσε το Super Cup η Αλ Χιλάλ

Η εντυπωσιακή και αήττητη Αλ-Χιλάλ νίκησε την Αλ-Ιτιχάντ με 4-1 στο Άμπου Ντάμπι και κατέκτησε το Super Cup Σαουδικής Αραβίας.

Η ομάδα του Χόρχε Ζεσούς, που βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και είναι ακόμα “ζωντανή” στο King’s Cup και στο Champions League της Ασίας, εξακολουθεί να διεκδικεί όλα τα τρόπαια αυτή τη σεζόν.

Η Αλ-Χιλάλ κέρδισε το τέταρτο Super Cup Σαουδικής Αραβίας και επέκτεινε το σερί της σε 34 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι παίκτες του Ζεσούς προηγήθηκαν στο 5′ με τον Μάλκομ, όμως η Αλ-Ιτιχάντ “απάντησε” στο 21′ με τον Χαμνταλάχ, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ σε δική του εκτέλεση πέναλτι που απέκρουσε αρχικά ο Μπόνο.

Ο Αλ-Ντασάουρι στο 44′ έδωσε ξανά προβάδισμα στην Αλ-Χιλάλ, για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ από τους Μάλκομ στο 89’ και Αλ-Ντασαουρί στο 90’+6′ που “σφράγισαν” τη νίκη της.

Η κόντρα μεταξύ Αλ-Χιλάλ και Αλ-Ιτιχάντ θα ανανεωθεί στον ημιτελικό του King’s Cup στις 30 Απριλίου.//

🔝 Asia’s Leader #AlHilal is the CHAMPION of Diriyah Saudi Super Cup for the 4th time, and the 67th in the history 👏🏻

Congratulations 🏆💙#AlHilalSuper ⭐️#AlHilal67 🥇 pic.twitter.com/yT9sDXMqtt

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 11, 2024