«Λήξη συναγερμού για Μποβέ»

Μια πολύ άσχημη εξέλιξη συνέβη στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Φιορεντίνα και στην Ίντερ, καθώς το παιχνίδι διεκόπη οριστικά, αφού ο παίκτης των γηπεδούχων Εντοάρντο Μποβέ έπεσε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του, αμέσως ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Τα νέα που μεταφέρουν τα Μέσα από το εξωτερικό για την κατάσταση της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς όπως αναφέρουν ο παίκτης των βιόλα ανέκτησε της αισθήσεις του και αναπνέει πλέον χωρίς υποστήριξη από μηχανήματα. //ΝΚ.

Le match qui opposait Inter et la Fiorentina a été interrompu après qu’un joueur de la Fiorentina, Edoard Bove se soit évanoui sur le terrain.

Il a été transporté à l’hôpital et il a repris conscience 🏥



Force à lui et à sa famille 🙏 pic.twitter.com/UbIWeIm4NE