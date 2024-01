Ισόβιος αποκλεισμός επιβλήθηκε στον ρατσιστή οπαδό της Ουντινέζε

Μετά από κοινή προσπάθεια με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και χρησιμοποιώντας τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου “Bluenergy”, οι ιθύνοντες της Ουντινέζε εντόπισαν το πρώτο άτομο που ευθύνεται για ρατσιστική συμπεριφορά προς τον τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάϊκ Μενιάν.

Ο συγκεκριμένος οπαδός τιμωρήθηκε με ισόβια απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο της Ουντινέζε και μάλιστα με άμεση ισχύ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Πιστεύουμε ότι τέτοια ισχυρά μέτρα είναι απαραίτητα για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία. Ο σύλλογος αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε μορφή διάκρισης και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και σεβασμό στην ποδοσφαιρική μας κοινότητα. Η Ουντινέζε καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του ποδοσφαίρου να ενωθούν στον αγώνα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που γιορτάζει την διαφορετικότητα και προάγει την ένταξη».//Α.

Official Statement: First individual involved in discriminatory behaviour identified and banned for life from Udinese Stadium

