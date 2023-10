Σέλτικ προς Παλαιστίνη: «Νίκη στην αντίσταση»

Οι φίλοι της σκωτσέζικης ομάδας δεν παρέλειψαν να ενεργήσουν σχετικά με ό,τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δείχνοντας πως στέκονται στο πλευρό της Παλαιστίνης.

Αν μη τι άλλο κοινωνικοπολιτικοί λάτρεις είναι οι Σκωτσέζοι και στην χθεσινή αναμέτρηση της Σέλτικ κόντρα στην Κιλμάρνοκ (3-1), ο κόσμος στην κερκίδα της ύψωσε ένα πανό που ανέγραφε: «Νίκη στην αντίσταση», συνοδευόμενο από αμέτρητες σημαίες της Παλαιστίνης.

Η Χαμάς, επιτέθηκε στο Ισραήλ και πλέον αιωρείται κλίμα φόβου στην περιοχή, με όλα τα αθλητικά δρόμενα να μπαίνουν σε παύση. Μάλιστα, οι ομάδες έδωσαν το ελεύθερο στους παίκτες τους να εγκαταλείψουν την χώρα, όπως και η Μακάμπι Χάιφα – αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League -, με τον πρόεδρο της Winner League να θέλει να οργανώσει και την φυγή του μπασκετικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι οπαδοί των Σέλτικ στέκονται στο πλευρό της Παλαιστίνης, όπως άλλωστε έκαναν πάντα, με τα πανώ «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» να δίνουν και… να παίρνουν.//ΓΚ.

Celtic fans showing their support for the people of Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/zFfDfKzTCq

— Total Football (@TotalFootbol) October 7, 2023