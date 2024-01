«Σε “αναμμένα” κάρβουνα ο Χάου, στο “ραντάρ” ο Μίτσελ της Χιρόνα»

Ισπανικά δημοσιεύματα εμπλέκουν τον τεχνικό της Χιρόνα, Μίτσελ, με τον πάγκο της Νιούκαστλ, εκεί όπου η θέση του Έντι Χάου τίθεται εν αμφιβόλω.

Μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις βρίσκεται η Νιούκαστλ. Οι “καρακάξες” παρουσιάζουν μια ασταθή εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδας, Έντι Χάου, να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Marca”, η διοίκηση της Νιούκαστλ σκέφτεται την απομάκρυνση του Άγγλου τεχνικού και την αντικατάστασή του με τον Μίτσελ. Ο Ισπανός προπονητής της Χιρόνα έχει δημιουργήσει ένα αξιοπρόσεκτο σύνολο, το οποίο “φιγουράρει” στις πρώτες θέσεις της La Liga, με αποτέλεσμα να θεωρείται το “next big thing” της προπονητικής.

Βέβαια, τα ρεπορτάζ της Αγγλίας δεν θέτουν ζήτημα απομάκρυνσης του Χάου, τουλάχιστον στο προσεχές διάστημα.//ΓΘ.

