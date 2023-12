Σε νοσοκομείο παίδων η Μπρέντφορντ

Ανήμερα των Χριστουγέννων αντιπροσωπεία της Μπρέντφορντ επισκέφτηκε νοσοκομείο παίδων μοιράζοντας δώρα και πολλά χαμόγελα.

Oι “μέλισσες” του Δυτικού Λονδίνου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μικρούς φίλους, αλλά και το προσωπικό του West Middlesex University Hospital “σκορπώντας” χαμόγελα αισιοδοξίας για όλους.

Μάλιστα, η Premier League μέσω των σελίδων της στα social media εξέφρασε την ικανοποίησή της για το κοινωνικό πρόσωπο και την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξαν οι ομάδες της τις μέρες των Χριστουγέννων.

What Christmas is all about 🥰@BrentfordFC visited @WestMidHospital to spread the festive cheer and hand out presents to the children 🎁

On Christmas Day, we reflect on the amazing work Premier League clubs are doing in their communitiespic.twitter.com/mLiccJf9qz

— Premier League (@premierleague) December 25, 2023