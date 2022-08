Σάλκε: Πήρε δανεικό από τη Λίβερπουλ τον Φαν Ντε Μπεργκ

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός θα αγωνίζεται στο γερμανικό σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2023, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Σεπ Φαν Ντε Μπεργκ για δεύτερη σερί σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός από τη Λίβερπουλ. Πέρυσι ο Ολλανδός αμυντικός αγωνιζόταν στην Πρέστον, όπου κατέγραψε 50 συμμετοχές σε Championship, Carabao Cup και FA Cup, σημειώνοντας δύο γκολ και προσφέροντας μία ασίστ.

Στο συμβόλαιο του 20χρονου Ολλανδού δεν υπάρχει ρήτρα αγοράς, καθώς στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαιντ πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του και τον θεωρούν ως μια μακροχρόνια βασική επιλογή.

Sepp van den Berg will join the Royal Blues on loan from @LFC for the remainder of the season ✍️

Welcome auf Schalke, Sepp! ⚒️#S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) August 30, 2022