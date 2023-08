Ρατσιστική επίθεση δέχθηκε ο γιος του Σισέ

Έξαλλος ο παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού ο οποίος ανάρτησε ένα οργιστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, έπειτα από το άσχημο περιστατικό που συνέβη στο παιδί του σε αγώνα Κ16 της Λίβερπουλ απέναντι στην ομάδα της Γιουβέντους.

Ένα δυσάρεστο γεγονός συνέβη στον γιο του Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος δέχθηκε ρατσιστική επίθεση που σημειώθηκε σε φιλικό αγώνα Κ16 μεταξύ της Λίβερπουλ με την Γιουβέντους στο πλαίσιο του “Salsburg Cup”.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος επιθετικός του Παναθηναϊκού κατήγγειλε, μέσω twitter, πως ο γιος του που αγωνίζεται στην Λίβερπουλ δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από έναν Ιταλό αντίπαλό του, ο οποίος τον αποκάλεσε «νέγρο», κάτι το οποίο οδήγησε και στην διακοπή του αγώνα

Μάλιστα, ο Γάλλος ζήτησε την απαραίτητη τιμωρία στο συγκεκριμένο παιδί, καθώς τέτοια περιστατικά δεν έχουν θέση στο χώρο του αθλητισμού.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σισέ:

«Γιουβέντους καλύτερα να κάνεις κάτι ΤΩΡΑ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό», ήταν η περιγραφή στο Twitter, με την ενημέρωση για το περιστατικό.

«Ως εδώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ εναντίον της Γιουβέντους U16 (εκεί παίζει ο γιος μου) ένα παιδί από τη Γιουβέντους αποκάλεσε ένα άλλο από τη Λίβερπουλ «νέγρο». Το staff της Λίβερπουλ έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Γιουβέντους, τι θα κάνεις τώρα; Είναι κρίμα. Ένα 15χρονο παιδί. Η Γιουβέντους πρέπει να ενεργήσει αποφασιστικά και τώρα είναι κρίμα».//ΓΓ

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 18, 2023