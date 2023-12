“Τέλος” ο Μπάουμγκαρτ από την Κολωνία

Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 51χρονο προπονητή, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Κολωνίας αποτελεί και με επίσημα ο Στέφεν Μπάουμγκαρτ, ο οποίος αναζητά την επόμενη ομάδα στην καριέρα του μετά από κοινή απόφαση.

Οι “τράγοι” ανακοίνωσαν και με τη “βούλα” την απομάκρυνση του 51χρονου τεχνικού από τον πάγκο τους μετά και από την ήττα με 2-0 από την Ουνιόν Βερολίνου. Φέτος, η Κολωνία βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga με 10 βαθμούς μετά από 16 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.//Γ.

#effzeh and Steffen Baumgart will go their separate ways at the end of the year.

All infos 👉 https://t.co/x8nckDXjWK

Thank you for everything you achieved and the many wonderful moments, Steffen. ❤️🤍 pic.twitter.com/gZMqhi0L0j

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) December 21, 2023