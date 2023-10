“Σφυρί” μέχρι το 2030 ο Μπόουεν

Παίκτης της Γουέστ Χαμ για άλλα επτά χρόνια θα είναι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, αφού έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο, “δένοντας” έτσι το μέλλον του στο Λονδίνο.

Μία ημέρα μετά την ισοπαλία που πήραν… στο τέλος κόντρα στη Νιούκαστλ, τα “σφυριά” ανακοίνωσαν την πολυετή ανανέωση του συμβολαίου του Τζάροντ Μπόουεν. Ο 26χρονος εξτρέμ βρίσκεται στους Λονδρέζους από τον Ιανουάριο του 2020 που είχε αποκτηθεί από την Χαλ έναντι 21 εκατομμυρίων ευρώ και όπως όλα δείχνουν πάει για… δεκαετία με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Ο Μπόουεν έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου και έχει συλλέξει αρκετό ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του τα τελευταία χρόνια, αφού έχει σημειώσει 45 γκολ και 33 ασίστ σε μόλις 167 παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος του Λονδίνου του προσέφερε βελτιωμένους όρους και πολλά χρόνια διαρκείας στη νέα συμφωνία, ώστε να αποσοβήσει τους επίδοξους “μνηστήρες”.

"Hopefully I can go down as a legend in years to come"

Jarrod Bowen, 2030. 🖊 pic.twitter.com/3oWqRrXrs5

