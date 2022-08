“Πετάει” για Αγγλία ο Πακετά

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, καθώς οι Λυών και Γούεστ Χαμ ήρθαν σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Βραζιλιάνου στο Λονδίνο.

Ο Λούκας Πακετά θα ταξιδέψει εντός της ημέρας (27/08) στην Αγγλία, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γουέστ Χαμ.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ένα… βήμα πριν τη νέα του ομάδα, καθώς η Λυών και η Γουέστ Χαμ έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Στη διετή θητεία του στη γαλλική ομάδα, ο Πακετά είχε εξαιρετική παρουσία, καταγράφοντας συνολικά 80 συμμετοχές με 21 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε.

Lucas Paquetá, expected to fly to England later today in order to undergo medical tests and completed his move to West Ham. It’s the final step before done deal, as OL and West Ham have an agreement since Friday. 🛩🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WHUFC

AC Milan and Flamengo will receive part of the fee. pic.twitter.com/1h58UA3bv8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2022