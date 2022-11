“Δένει” Πάμπλο Μαρίν η Σοσιεδάδ

Οι “τσούρι ουρντίν” είναι έτοιμοι να προσφέρουν επέκταση συμβολαίου στον 19χρονο μεσοεπιθετικό, με φόντο το… μέλλον, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ, θέλει να κρατήσει τον Πάμπλο Μαρίν στο “Ανοέτα” για πολλά χρόνια, καθώς όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο 19χρονος ταλαντούχος μεσοεπιθετικός, είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Οι “τσούρι ουρτνίν” θέλουν να… δέσουν τον Μαρίν, καθώς πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή και θα μπορεί να βρίσκεται στα βασικά, μελλοντικά, αλλά και τωρινά πλάνα των Βάσκων.

Real Sociedad are set to reach full agreement with Pablo Marín on new contract. Top talent born in 2003, he’s gonna sign new deal valid until June 2027. 🚨⚪️🔵 #transfers

He’s considered an important talent for present and future of the club. pic.twitter.com/hj4wK5FwmI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2022