Χρηματική “καμπάνα” στη Γουέστ Χαμ για ομοφοβικά συνθήματα

Την εν λόγω ποινή επέβαλε στα “σφυριά” μία ανεξάρτητη επιτροπή της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, υποχρεώνοντας παράλληλα τον λονδρέζικο σύλλογο να λάβει μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Η Γουέστ Χαμ είχε αποδεχθεί τις κατηγορίες, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «ο σύλλογος έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε μεροληπτική, καταχρηστική και προσβλητική συμπεριφορά. Όσοι ταυτοποιηθούν, εκτός των όποιων ποινικών διώξεων αντιμετωπίσουν, θα τιμωρηθούν και από τον σύλλογο».

West Ham United can confirm that the Club has been sanctioned by The Football Association, following the conduct of supporters at the Premier League away fixture at Chelsea on Monday 3 February 2025.