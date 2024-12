Τέλος από την Γουλβς ο Ο’Νιλ

Η κακή αρχή των Γουλβς ήταν κάτι που οδήγησε στην απόλυση του Ο’ Νιλ καθώς η ομάδα τη φετινή σεζόν έχει μόλις 9 βαθμούς σε 16 παιχνίδια και είναι στο -4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Έτσι, μετά το παιχνίδι με την Ίπσουιτς Τάουν οι ιθύνοντες της ομάδας αποφάσισαν και την απόσυρση του προπονητή μετά από 16 μήνες, και τώρα βρίσκονται και σε έρευνα για τον τεχνικό που θα διαδεχθεί τον Ο ‘Νιλ με τον Κάρλος Κορμπεράν να αποτελεί πιθανή επιλογή.//Χ

We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.



We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.



🗞️⤵️