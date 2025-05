Σοκαριστικό συμβάν, αυτοκίνητο παρέσυρε ανθρώπους στο Λίβερπουλ

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη. Πιο συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο αύξησε ταχύτητα και παρέσυρε πλήθος από τον κόσμο που είχε βρεθεί στην πόλη του Μέρσεϊσαϊντ για να γιορτάσει τον τίτλο. Οι αρχές εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν τραυματίες.

«Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας συνελήφθη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις τις λάβουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας.

Η ενημέρωση της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ για το τραγικό συμβάν:

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB

«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε αναφορές για τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

«Επικοινωνήσανε μαζί μας λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο είχε συγκρουστεί με πεζούς στην οδό Water.»

«Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο που διαδραματίστηκε το συμβάν και ένας άνδρας συνελήφθη.»

Ο πρωθυπουργός της Αγγλίας προχώρησε σε επίσημο διάγγελμα σχετικά με το συμβάν τονίζοντας: «Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι τρομακτικές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχουν τραυματιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους, σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει».

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ:

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL