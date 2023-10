“Έφυγε” ο σπουδαίος Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Το αγγλικό ποδόσφαιρο πενθεί για το θάνατο του θρυλικού παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο (21/10) στην ηλικία των 86 ετών.

Όπως έγινε γνωστό νωρίς το απόγευμα, ο σπουδαίος Σερ Μπόμπι Τσάρλτον άφησε την τελευταία του πνοή. Άπαντες στο Νησί, από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως την ίδια την Premier League αλλά και πολλούς άλλους συλλόγους έκαναν αναρτήσεις για το χαμό ενός εκ των κορυφαίων Άγγλων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά.//Α.

Οι ενημερώσεις των Premier League και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG

— Premier League (@premierleague) October 21, 2023