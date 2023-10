“Έδεσε” τον Γκιμαράες η Νιουκάστλ

Οι “καρακάξες” ανανέωσαν τον Βραζιλιάνο έως το 2028 με την συμφωνία της ομάδας με τον παίκτη να… ζαλίζει.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες υπέγραψε ηγεμονικό συμβόλαιο με την Νιουκάστλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις σε Αγγλία και Ευρώπη. Το πιο κομβικό σημείο της συμφωνίας είναι η ρήτρα που έχει υπογράψει ο παίκτης, η οποία ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βραζιλιάνος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για την Λυών, με τη Νιουκάστλ να τον εξαγοράζει για 42.1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη φανέλα της Αγγλικής ομάδας έχει 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 11 γκολ.//ΓΡ.

Η ανακοίνωση:

Our Brazilian Geordie – here to stay! 🇧🇷#BRUNO2028 pic.twitter.com/do9CvP3osS

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2023