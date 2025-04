Ο Τζέισον Κιντ μπήκε στη μετοχική σύνθεση της Έβερτον

Ο Κιντ εντάχθηκε στην αγγλική ομάδα μέσω της Roundhouse Capital Holdings, η οποία είναι θυγατρική εταιρία The Friedkin Group που ανέλαβε το κλαμπ του Μέρσεϊσάιντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

We are delighted to announce a further addition to the Club’s ownership group. Jason Kidd, the Head Coach of the NBA’s @dallasmavs , has joined Roundhouse Capital Holdings, part of The Friedkin Group. 🔵

Ο Αμερικανός πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες ως παίκτης στο ΝΒΑ, κατακτώντας τον τίτλο το 2011 με τους Μάβερικς, ενώ ήταν επίσης 10 φορές All Star και δύο φορές Ολυμπιονίκης.

«Είναι τιμή μου που εντάσσομαι στην ιδιοκτησία της Έβερτον σε μια τόσο σημαντική στιγμή: Με ένα νέο γήπεδο στον ορίζοντα και ένα λαμπρό μέλλον μπροστά. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή για να έρθω», ανέφερε ο Κιντ σε επίσημη δήλωσή του.

“I’m honoured to be joining Everton’s ownership at such an important moment: with a new stadium on the horizon and a bright future ahead, it’s a great moment to come on board.”@RealJasonKidd 💙 pic.twitter.com/CptgJUb2QR