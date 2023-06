Ο Γκουντογκάν αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Τούρκος πρωταθλητής Ευρώπης αποτελεί κι επίσημα πλέον παρέλθον από το “Etihad Stadium”, μιας και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα. Παρ’ όλα αυτά δεν… ξέχασε να αποχαιρετήσει την ομάδα και τους οπαδούς της.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν θα αγωνίζεται στη Βαρκελώνη για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο 32χρονος μέσος αποχώρησε από το Μάντσεστερ μετά από επτά σεζόν. Τα συναισθήματατα του για τον αγγλικό σύλλογο είναι έντονα, κάτι που φρόντισε να τονίσει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από 7 χρόνια τελειώνει ένας υπέροχος κύκλος. Με κάνατε να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα. Θα σας κουβαλάω για πάντα στην καρδιά μου. Μια φορά μπλε, για πάντα μπλε! Ευχαριστώ» έγραψε ο Τούρκος μέσος.//Α.

Δείτε την ανάρτηση:

After 7 years a wonderful time ends. You made me realize all my dreams. 🏆💯 I will carry you forever in my heart. Once a blue, always a blue! Thank you @ManCity! 💙🫶🏼 pic.twitter.com/YLCrsJU0TG

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 26, 2023