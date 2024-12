Και επίσημα στα χέρια της Friedkin Group η Έβερτον

Η Friedkin Group είναι με κάθε επισημότητα ο νέος ιδιοκτήτης της Έβερτον, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του 94% των μετοχών του συλλόγου. Οι νέοι ιδιοκτήτες των ζαχαρωτών έχουν υποσχεθεί πως θα επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια στην ομάδα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής αρχικά και από τη νέα χρονιά να πρωταγωνιστήσει στην Premier League.

Την γνωστοποίηση της εξαγοράς έκανε γνωστή η ίδια η ομάδα που με επίσημη ανακοίνωση. Να τονίσουμε πως ο όμιλος είχε προσεγγίσει και το καλοκαίρι την διοίκηση της Έβερτον για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, ωστόσο δεν προχώρησε. Να τονίσουμε πως αυτή δεν είναι η μόνη ομάδα που έχει στην κατοχή της η Friedkin Group, καθώς ο όμιλος έχει στην κατοχή του από 2020 και την Ρόμα.//ΝΚ.

Club Statement: Everton Football Club acquired by Roundhouse Capital Holdings Limited, part of The Friedkin Group. 🔵