Η Αλ Νασρ θέλει και τον Άλισον

Η όρεξη της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο για μεγάλες και πανάκριβες μεταγραφές φαίνεται πως δεν… τελειώνει ποτέ, μιας και πλέον έχει βάλει στο στόχαστρό της και τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ.

Πιο συγκεκριμένα, ΜΜΕ από το εξωτερικό αναφέρουν πως η Αλ Νασρ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλισον Μπέκερ. Ο 30χρονος πορτιέρε έχει άλλα τέσσερα χρόνια συμβόλαιο, μιας και είχε υπογράψει ανανέωση τον Αύγουστο του 2021. Ωστόσο, τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για… σοβαρές σκέψεις του Βραζιλιάνου σε ότι αφορά μία πιθανή μετακόμιση στη Σαουδική Αραβία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, στην προκειμένη περίπτωση, η Λίβερπουλ έχει το… πάνω χέρι. Άλλωστε, για να λυθεί ένα συμβόλαιο που έχει ισχύ έως το 2027 πιθανότατα θα χρειαστεί να δαπανηθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.//Α.

