Ανακοίνωσε Έντουαρντς η Μπέρνλι με στυλ από “Φιλαράκια”

Ο Μάρκους Έντουαρντς αποτέλεσε στόχο του Ολυμπιακού για το αριστερό φτερό της επίθεσης. Εν τέλει οι “ερυθρόλευκοι” κατέληξαν στον Πάλμα, ωστόσο ο Άγγλος εξτρέμ δεν έμεινε κάτοικος Πορτογαλίας. Όπως είχατε διαβάσει και τις προηγούμενες ημέρες η Μπέρνλι ήταν πολύ κοντά στον δανεισμό του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν με υποχρεωτική οψιόν στα 15 εκατ. ευρώ.

