Premier League: Υπέροχες εικόνες στον αγώνα τη Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας (pics)

Οι “κόκκινοι” μπροστά στον κόσμο τους θα πανηγυρίσουν το 20ο τρόπαιο πρωταθλητή στην μεγάλη ιστορία τους με τις εικόνες που διαδραματίστηκαν στο “Άνφιλντ” λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος να είναι πραγματικά εξαιρετικές.

Συγκεκριμένα οι παίκτες της Κρίσταλ Πάλας χειροκρότησαν σε παράταξη αυτούς της Λίβερπουλ κατά την διάρκεια της εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο ως δείγμα αναγνώρισης για την επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου, ενώ κάτι ανάλογο έπραξαν και οι παίκτες του Άρνε Σλοτ για να εκφράσουν από την δική τους πλευρά την αναγνώριση της επιτυχίας του αντιπάλου τους, που κατέκτησαν το τρόπαιο του κυπέλλου.

Classy from the Liverpool players, guard of honour for Palace too 🤝 pic.twitter.com/4JuTecK2XN