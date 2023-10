Ποστέκογλου: «Ήταν ένα λάθος, να σεβαστούμε τη θέση των διαιτητών»

Ο προπονητής των “σπιρουνιών” χαρακτήρισε “κακό λάθος” το ακυρωθέν γκολ της Λίβερπουλ στον μεταξύ τους αγώνα.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Τότεναμ με τη Λούτον (7/10) ο Άγγελος Ποστέκογλου ρωτήθηκε για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αγγλία και υποστήριξε ότι πρέπει να σεβαστούν τους διαιτητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άγγελου Ποστέκογλου:

«Αν θέλουμε οι προπονητές να είναι οι διαιτητές. Έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες στις ομάδες, αλλά δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Ήταν ένα κακό λάθος λόγω έλλειψης επικοινωνίας, αλλά δεν ήταν κάτι που εξηγείται εύκολα. Εάν ήταν εύκολα εξηγήσιμο, θα υπέθετα ότι θα είχε γίνει περισσότερη φασαρία από ό,τι συνέβη.

Είναι λίγο περίεργο γιατί συνήθως όταν συμβαίνει κάτι το νιώθεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν κατάλαβα κάτι και δεν νομίζω ότι κάποιος είχε την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί.

Ό,τι και να πω ίσως θα παρεξηγηθεί γιατί είμαστε εκείνοι που επωφεληθήκαμε. Ήταν λάθος στην επικοινωνία. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά βρισκόμαστε σε έναν νέο χώρο με τεχνολογία. Θέλουμε ένα άψογο σύστημα που δεν θα υπάρξει ποτέ, εκτός κι αν θέλουμε το παιχνίδι να διαρκεί τέσσερις ώρες και να εξηγούμε κάθε απόφαση.

Είναι ένα σημαντικό λάθος, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έκανε το λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να το τραβήξουμε. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα συμβεί ξανά.

Μην ρωτάτε τους προπονητές και τους παίκτες για τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν γνωρίζουμε τους μισούς από αυτούς. Οι διαιτητές γνωρίζουν. Δεν πρέπει να σχολιάζουμε γιατί, εάν ένας διαιτητής σχολίαζε την τακτική ενός παιχνιδιού, όλοι θα πήγαιναν πάνω κάτω.

Πρέπει να σεβαστούμε τη θέση τους. Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού μας, δεν μπορεί να είναι άψογο».//ΓΓ

🗣️ “We’ve got pretty hefty responsibilities at our football clubs, but we’re not the custodians – I wouldn’t make a decision that could potentially send your club down on the back of what my beliefs are.”

Ange Postecoglou on if he would have given Liverpool a goal back. 💭 pic.twitter.com/pwXltprnqF

— Football Daily (@footballdaily) October 6, 2023