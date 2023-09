Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια

Δυσάρεστα τα νέα από τις εξετάσεις του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού των “μπλαουγκράνα”, οι οποίες έδειξαν το μέγεθος του τραυματισμού του στο δικέφαλο μηριαίο του δεξιού του ποδιού.

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να επικράτησε με 1-0 της Σεβίλλης, ωστόσο η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμού του Ραφίνια, ο οποίος μετά το παιχνίδι υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Η επίσημη ενημέρωση των Καταλανών αναφέρει ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, ωστόσο δεδομένη θεωρείται η απουσία του για τον επόμενο μήνα, με το πρόβλημα να είναι στον δικέφαλο μηριαίο.//ΜΠ.

LATEST NEWS | Tests carried out have revealed that Raphinha has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Mian1hHhv5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2023