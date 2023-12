Πλήγμα για FIFA και UEFA: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της European Super League

Kόντρα σε όλες τις προβλέψεις το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η European Super League μπορεί να δημιουργηθεί!

Mια απόφαση που μπορεί να… ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο “έσκασε” την Πέμπτη (21/12), καθώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε δεκτή την προσφυγή της Α22, που εκπροσωπεί τη European Super League, κατά του μονοπωλίου των UEFA και FIFA. Έτσι, μια νέα διασυλλογική διοργάνωση μπορεί να πάρει… σάρκα και οστά!

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023