Πένθος για τη Γουέστ Χαμ: “Έφυγε” ο πρόεδρος Ντέιβιντ Γκολντ

Ο 86χρονος Βρετανός επιχειρηματίας, από επιπλοκές ασθένειας όπως έκανε γνωστό η ίδια η ομάδα με ανακοίνωσή της.

Ο Πρόεδρος της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Γκολντ, “έφυγε” σε ηλικία 86 ετών μετά από επιπλοκές ασθένειας. Στο πλευρό του ήταν η μνηστή του αλλά και οι κόρες του. Η ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, βυθίζοντας στο πένθος τους οπαδούς και όχι μόνο των “σφυριών”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Είμαι πολύ λυπημένος από αυτά τα νέα. Εκ μέρους όλων των παικτών και του προσωπικού στο προπονητικό κέντρο, θα ήθελα να στείλω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Ντέιβιντ Γκολντ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο κύριος Γκολντ ήταν συχνός επισκέπτης στο Rush Green και πάντα μια πηγή μεγάλης υποστήριξης και κουράγιου προς εμένα και τους παίκτες.

Ήταν ξεκάθαρο πως είχε μια ειλικρινή αγάπη για το κλαμπ και ήταν πραγματικός οπαδός από καρδιάς. Ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους που εργάζονταν στο παρασκήνιο και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε. Θα λείψει σε όλους μας».//

It is with deep sadness that West Ham United FC confirm that Joint-Chairman David Gold passed away peacefully this morning following a short illness.

— West Ham United (@WestHam) January 4, 2023