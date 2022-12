Παραμένει αναποφάσιστος ο Κ. Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φέρεται να μην έχει… καταλήξει αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, την ώρα που η “μυθική” πρόταση της Αλ Νασρ από τη Σαουδική Αραβία συνεχίζει να είναι στο “τραπέζι”.

Σύμφωνα με το “Sky Sports“, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία… πιέζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να υπογράψει το συμβόλαιο που του προσφέρει. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση είναι για 2,5 χρόνια, έναντι μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο 37χρονος θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες να παραμείνει στην Ευρώπη, με την τελευταία ομάδα στην οποία αυτοπροτάθηκε να είναι η Άιντραχτ Φρανκφούρτης.//

More on Cristiano. Al Nassr, pushing as called yesterday — hoping for Ronaldo to sign contracts before the end of the year, so in the next days 🇸🇦 #transfers

€200m/year proposal confirmed, valid until June 2025.

…but it’s up to Cristiano, still waiting for his green light ⤵️ https://t.co/kcM7yR3jwl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2022