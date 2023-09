Παραιτήθηκε ο Ρουμπιάλες

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας παραιτήθηκε και επίσημα από τα καθήκοντά του στην RFEF, όπως γνωστοποίησε μιλώντας σε συνέντευξή του στον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν.

Τρεις εβδομάδες μετά το φιλί που έδωσε στο στόμα στην Τζένι Ερμόσο και την “θύελλα” αντιδράσεων που ξέσπασε προς το πρόσωπό του, ο Λουίς Ρουμπιάλες υπέβαλλε την παραίτησή του από την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της RFEF μάλιστα γνωστοποίησε αρχικά την απόφασή του σε συνέντευξή του με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Θα παραιτηθώ φυσικά, δεν μπορώ να συνεχίσω το έργο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 46χρονος, που στη συνέχεια ανακοίνωσε και με ανοιχτή επιστολή την παραίτησή του.

BREAKING: Luis Rubiales has sensationally resigned as President of the Royal Spanish Football Federation following the scandal over him kissing Spain’s Jenni Hermoso at the Women’s World Cup Final. He revealed the news in a world exclusive interview for ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/Kl2uQTOzqv

— Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023