Παραιτήθηκε από την Αμπερντίν ο Γουόρνοκ

Η διοίκηση των Σκωτσέζων ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 75χρονο Άγγλο τεχνικό, ο οποίος είχε υπογράψει στις αρχές του περασμένου μήνα συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, οδήγησε την ομάδα στα ημιτελικά του κυπέλλου Σκωτίας, επικρατώντας με 3-1 της Κιλμάρνοκ, και μετά τον αγώνα ανακοίνωσε την παραίτηση του.

Ο λόγος είναι πως στα έξι ματς πρωταθλήματος που ήταν στον πάγκο της Αμπερντίν, ο Νιλ Γουόρνοκ δεν κατάφερε να νικήσει σε κανένα από αυτά και η διοίκηση ψάχνει πλέον για τον αντικαταστάτη του.//Λ.

Thank you Neil.

We wish you and Ronnie all the best for the future.#StandFree pic.twitter.com/9iOt4KZdXQ

— Aberdeen FC (@AberdeenFC) March 9, 2024