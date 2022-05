Παίκτης της Άστον Βίλα ο Ντιέγκο Κάρλος

Οι «Xωριάτες» έκαναν γνωστό ότι τα βρήκαν σε όλα με την Σεβίλλη για την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού.

Ο 29χρονος σέντερ μπακ, Ντιέγκο Κάρλος, θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στην Αγγλία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τακτοποιήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του συμβολαίου του.

Ο Βραζιλιάνος έπαιζε στην Σεβίλλη τα τελευταία 3 χρόνια και πραγματοποίησε 136 εμφανίσεις, ενώ το 2020 κατάκτησε το Γιουρόπα Λιγκ.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022