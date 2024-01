Πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Ονάνα

Ο 27χρονος τερματοφύλακας αμέσως μετά το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ πέταξε με ιδιωτικό τζετ για να ενσωματωθεί στην εθνική του Καμερούν για τον αγώνα με τη Γουινέα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Αντρέ Ονάνα αγωνίστηκε το βράδυ της Κυριακής (15/1) με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τότεναμ (2-2) κι αμέσως μετά το φινάλε του ματς πέταξε με ιδιωτικό τζετ για το Καμερούν ώστε να τα ενταχθεί στην εθνική ομάδα.

🇨🇲🛫 André Onana flying straight out to #AFCON2023 after the game vs Spurs for duty with Cameroon! pic.twitter.com/1r1plAIHPx

— EuroFoot (@eurofootcom) January 15, 2024