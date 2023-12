Οριστικό: Ο Εκόνγκ πάει… Copa Africa

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Καμερούν ανακοίνωση την αποστολή της εθνικής ομάδας για τη διοργάνωση, μέσα στην οποία βρίσκεται -όπως αναμενόταν- και ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ.

Ο Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ θα χάσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του “δικεφάλου του βορρά” στις αρχές του 2024. Ο Καμερουνέζος στόπερ θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στο επικείμενο Copa Africa, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της ηπείρου. Κάπως έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει έναν σοβαρό… πονοκέφαλο τις επόμενες εβδομάδες.//Α.

Αναλυτικά η αποστολή:

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 29, 2023