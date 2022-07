Οριστικά στη Φούλαμ ο Εμπάμπου

Υπό τις οδηγίες του Μάρκο Σίλβα στην Premier League θα αγωνίζεται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Ελβετός δεξιός οπισθοφύλακας μετά και την οριστική συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ.

Παίκτης της Φούλαμ πρέπει να θεωρείται ο Κέβιν Εμπάμπου. Ο 27χρονος αμυντικός θα μετακομίσει στην Αγγλία, μιας και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες της μεταγραφής. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ολοκλήρωσε και τις ιατρικές του εξετάσεις με το ζήτημα να θεωρείται πλέον λήξαν. Το μόνο πράγμα που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση του “deal” από τους “χωριάτες”.

Το δημοσίευμα:

Fulham have completed paperworks to sign Kevin Mbabu on permanent deal from Wolfsburg, medical also done. ⚪️⚫️ #FulhamFC

New signing for Marco Silva, set to be unveiled soon. https://t.co/EiNPKtnFWe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2022