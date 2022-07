Οπαδός της Έβερτον σκόραρε στο φιλικό κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (video)

Η φιλική αναμέτρηση των “ζαχαρωτών” απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας, εκπλήρωσε το όνειρο ενός φίλου της ομάδας της “μπλε” πλευράς του Μέρσεισάιντ, ενώ ταυτόχρονα ήταν και ο τρόπος για να τον τιμήσουν για την προσφορά του στους Ουκρανούς.

Είναι μία από τις στιγμές που το ποδόσφαιρο ενώνει, προσφέρει βαθιά συναισθήματα, συγκινεί. Ο Πολ Στράτον, οπαδός της Έβερτον και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε πολύ τους Ουκρανούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα τους, είδε το όνειρό του να… γίνεται πραγματικότητα.

Πέρασε ως αλλαγή, στη θέση του Ντέλε Άλι, στον φιλικό αγώνα της αγαπημένης του ομάδας κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, εκτέλεσε πέναλτι και ευστόχησε, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους αλλά και τους παίκτες των δύο ομάδων.

Δείτε στο βίντεο τη συγκινητική στιγμή που έλαβε χώρα στο “Γκούντισον Πάρκ”:

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.

He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci

— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022