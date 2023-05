Όλη η… Premier League στα πόδια του Χάμες!

Ο Κολομβιανός, κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος και οι ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν είναι πολλές, με το Αγγλικό πρωτάθλημα να… σφάζεται στην ποδιά του.

Ο Χάμες Ροντρίγκες αποτελεί παρελθόν από τις 13 Απριλίου από τον Ολυμπιακό και πλέον είναι ελεύθερος. Πολλά είναι τα σενάρια για το νέο ποδοσφαιρικό του σπίτι, με τα τελευταία δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ομάδες της Premier League, που εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Όπως αναφέρει η AS Kολομβίας, ο Χάμες είναι σε συζητήσεις με τις Μπράιτον, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Έβερτον, στην οποία αγωνιζόταν τη σεζόν 2020-21 υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέτρησε 23 συμμετοχές με πέντε γκολ και έξι ασίστ.//M

Brighton, Crystal Palace, Bournemouth and Everton have all discussed the possibility of signing free agent James Rodríguez this summer. Brighton have explored the conditions of a potential deal.

