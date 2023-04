Οι οπαδοί της Μπόχουμ έχουν προτίμηση για τον τίτλο!

Η ομάδα του Τόμας Λετς επιφύλασσε δυσάρεστη έκπληξη στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1:1) και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν την προτίμησή τους για την κατάκτηση της Bundesliga.

Η Μπόχουμ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, για την 30η αγωνιστική της Bundesliga κι έκανε… δώρο στην Μπάγερν Μονάχου, που έχει την ευκαιρία να προσπεράσει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της Μπόχουμ τραγουδούσαν πως «μόνο η Μπάγερν θα πάρει το πρωτάθλημα», προκαλώντας και αντιδράσεις των Βεστφαλών φιλάθλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι οπαδοί της ομάδας του Τόμας Λετς, έχουν φιλικές σχέσεις με τους φιλάθλους των Βαυαρών από το 1970 και τις διατηρούν μέχρι και σήμερα. Μετά την εν λόγω ισοπαλία, λοιπόν, μπόρεσαν να πανηγυρίσουν τόσο για τον σημαντικό βαθμό της ομάδας του, όσο και για τους δύο πόντους που στέρησαν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου.//Τ.

Mainz fans didn’t sing Dortmund will be champions. I don’t have a problem with Bayern fans thanking Bochum. But these clowns are twerking for Bayern whilst fighting for relegation

