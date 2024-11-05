Οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας Παίδων ενόψει EURO U17

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Ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Βασίλης Παπαδάκης, απηύθυνε πρόσκληση σε 24 ποδοσφαιριστές για προπονήσεις προετοιμασίας στο διάστημα 08-11/11, ενόψει της συμμετοχής της "γαλανόλευκης" στην πρώτη προκριματική φάση του EURO U17 στη Ρουμανία από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου.

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τις επιλογές του Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής ομάδας Παίδων ενόψει της προετοιμασίας για τη συμμετοχή της στην πρώτη προκριματική φάση του EURO U17 στη Ρουμανία (13-19/11).

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας Παίδων:

ΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΗΜ. ΓΕΝΝ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΣΤΑΜΕΛΛΟΣΛΟΥΚΑΣ2008ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΤΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ2008ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΤΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ2008ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ2008ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΚΑΠΠΑΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ2008ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΒΥΝΤΡΑΑΓΓΕΛΟΣ2008ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΓΑΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ2008ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΛΑΒΔΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2009ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΜΟΚΡΗΣΤΡΑΪΑΝΟΣ2008ΠΑΟΚ
AΣΙΩΖΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2009ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ2008LEGIA WARSAW
ΜΘΕΟΧΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2008ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΜΚΑΠΕΛΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣ2008ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΧΝΑΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ2008ΟΦΗ
ΜΜΩΫΣΙΑΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ2009ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛ2008ΠΑΟΚ
ΜΣΑΒΒΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2008ΑΕΚ
ΜΤΣΙΟΚΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΗΛΙΑΣ2008EINTRACHT FRANKFURT
ΕΙΩΑΝΝΟΥΣΤΑΥΡΟΣ2008ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΕΑΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ2008ΠΑΟΚ
ΕΚΡΟΜΜΥΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ2008ΠΑΟΚ
ΕΜΠΕΡΔΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2008ΠΑΟΚ
ΕΝΕΜΠΗΣΙΑΣΩΝ2009ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΕΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2009ΠΑΟΚ
//Π.
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