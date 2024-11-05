Οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας Παίδων ενόψει EURO U17

Η ΕΠΟ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε τις επιλογές του Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής ομάδας Παίδων ενόψει της προετοιμασίας για τη συμμετοχή της στην πρώτη προκριματική φάση του EURO U17 στη Ρουμανία (13-19/11).
Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας Παίδων:
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝΝ.
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Τ
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
|2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Τ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΚΑΠΠΑΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΒΥΝΤΡΑ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Α
|ΓΑΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Α
|ΛΑΒΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Α
|ΜΟΚΡΗΣ
|ΤΡΑΪΑΝΟΣ
|2008
|ΠΑΟΚ
|A
|ΣΙΩΖΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2009
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|2008
|LEGIA WARSAW
|Μ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Μ
|ΚΑΠΕΛΛΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΧΝΑΡΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2008
|ΟΦΗ
|Μ
|ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2009
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|2008
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΣΑΒΒΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2008
|ΑΕΚ
|Μ
|ΤΣΙΟΚΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΗΛΙΑΣ
|2008
|EINTRACHT FRANKFURT
|Ε
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Ε
|ΑΡΕΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|2008
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2008
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΜΠΕΡΔΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2008
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΝΕΜΠΗΣ
|ΙΑΣΩΝ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Ε
|ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|ΠΑΟΚ