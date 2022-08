Οι ενδεκάδες του Ολυμπιακός-Απόλλωνας Λεμεσού

Η ΟΥΕΦΑ γνωστοποίησε τους έντεκα “εκλεκτούς” των “ερυθρολεύκων”, αλλά και των Κυπρίων λίγο πριν τη σέντρα στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τον επαναληπτικό αγώνα στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Απόλλωνα Λεμεσού στις 22:00 στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” με στόχο την πρόκριση στους ομίλους του ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ και ο Κάρλος Κορμπεράν θα πραγματοποιήσει μία αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ματς που διεξήχθη στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, οι “ερυθρόλευκοι” θα έχουν τον Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια τους, τους Άβιλα και Ρέαμπτσιουκ στα δύο αμυντικά άκρα, ενώ οι Μπα και Σισέ θα αποτελούν το αμυντικό δίδυμο των Πειραιωτών.

Οι Κούντε και Εμβιλά θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τον Χουάνγκ να λειτουργεί σαν “δεκάρι”, ενώ ο Μασούρας θα πάρει τη θέση του Ραντζέλοβιτς. Ο Ζινκερνάγκελ θα είναι στο ένα επιθετικό άκρο και ο Ελ Αραμπί θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης των “ερυθρολεύκων”.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Άβιλα, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ, Χουάνγκ, Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @APOLLONOFFICIAL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYAPOL #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/ogC65Fcv1a

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 25, 2022