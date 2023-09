Οι 12 υποψήφιοι για τα βραβεία “The Best” της FIFA

Η FIFA γνωστοποίησε τη λίστα με τους 12 ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου για τη σεζόν 2023.

Γνωστή έγινε η λίστα της FIFA για το βραβείο “The Best”, με τον Λιονέλ Μέσι να πρωταγωνιστεί ανάμεσα στα υπόλοιπα ονόματα για τη σεζόν 2022/2023.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσιάζει για δεύτερη φορά από τη λίστα των υποψηφίων, καθώς το 2017 η FIFA έλυσε τη συνεργασία της με την France Football για τη Χρυσή Μπάλα.

Οι 12 υποψήφιοι της FIFA για το βραβείο “The Best”:

Χουλιάν Άλβαρες (Μάντσεστερ Σίτι, Αργεντινή)

Μαρσέλο Μπρόζοβιτς (Ίντερ, Αλ Νασρ, Κροατία)

Κέβιν ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι, Βέλγιο)

Ιλκάι Γκιντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα, Γερμανία)

Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι, Νορβηγία)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι, Ισπανία)

Χβίτσα Κβαρατσκέλια (Νάπολι, Γεωργία)

Κιλιάν Εμπαπέ (Παρί, Γαλλία)

Λιονέλ Μέσι (Παρί, Ίντερ Μαϊάμι, Αργεντινή)

Βίκτορ Όσιμεν (Νάπολι, Νιγηρία)

Ντέκλαν Ράις (Γουέστ Χαμ, Άρσεναλ, Αγγλία)

Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι, Πορτογαλία)

Οι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ποδοσφαιρίστριας:

Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Λίντα Καϊσέδο (Ντεπορτίβο Κάλι, Ρεάλ, Κολομβία)

Ρασέλ Ντάλι (Άστον Βίλα, Αγγλία)

Καντιντιατού Ντιανί (Παρί, Λιόν, Γαλλία)

Κέιτλιν Φορντ (Άρσεναλ, Αυστραλία)

Μέρι Φόουλερ (Μάντσεστερ Σίτι, Αυστραλία)

Άλεξ Γκρίνγουντ (Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλία)

Τζένι Ερμόσο (Πατσούκα, Ισπανία)

Λίντσεϊ Χόραν (Λιόν, ΗΠΑ)

Αμάντα Ίλεστεντ (Παρί, Άρσεναλ, Σουηδία)

Λόρεν Τζέιμς (Τσέλσι, Αγγλία)

Σαμ Κερ (Τσέλσι, Αυστραλία)

Μάπι Λεόν (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Χινάτα Μιγιαζάβα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ιαπωνία)

Σάλμα Παραγιουέλο (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Κίρα Γουόλς (Μπαρτσελόνα, Αγγλία)

Οι υποψήφιοι καλύτερων προπονητών ομάδας ανδρών:

Πεπ Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι)

Σιμόνε Ιντζάγκι (Ίντερ)

Άγγελος Ποστέκογλου (Σέλτικ)

Λουτσιάνο Σπαλέτι (Νάπολι, εθνική Ιταλίας)

Τσάβι (Μπαρτσελόνα)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ/Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πίτερ Γκέραντσον (Σουηδία)

Τζόναθαν Χιράλδες (Μπαρτσελόνα)

Τόνι Γκουστάβσον (Αυστραλία)

Έμα Χέιζ (Τσέλσι)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Γιασίν Μπουνού (Σεβίλλη, Αλ Χιλάλ, Μαρόκο)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ, Βέλγιο)

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι, Βραζιλία)

Αντρέ Ονανά (Ίντερ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Καμερούν)

Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα, Γερμανία)

Οι υποψήφιες για καλύτερη τερματοφύλακα:

Μακένζι Άρνολντ (Γουέστ Χαμ, Αυστραλία)

Αν Κάτριν Μπέργκερ (Τσέλσι, Γερμανία)

Καταλίνα Κολ (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)

Μέρι Ερπς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλία)

Κριστιάνε Έντλερ (Λιόν, Χιλή)

Ζεσίρα Μούσοβιτς (Τσέλσι, Σουηδία)

Σάντρα Πάνιος (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)//Γ.

